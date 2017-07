Gwyneth Paltrow ärritab naabreid ülbe käitumisega

Nimelt on Gwyneth võtnud plaani ehitada oma California kinnistule 1300-ruutmeetrine lahmakas villa, millega tema naabrid sugugi nõus ei ole, vahendab Page Six. See näitlejannat aga ei huvita.

Naabrite sõnul on plaanitav maja liiga kõrge, liiga lai ja varjab liiga palju ümbritsevatest majadest avanevaid vaateid. Samuti ei sobivat kavandatav ehitis kuidagi teiste piirkonnas juba olevate hoonetega.

Hoolimata naabrite vastuseisust on naine, kel kinnisvara mitmes paigas üle maailma, saanud tänaseks ka ehitusloa. Naabrid on püüdnud temaga läbi rääkida, kuid ta keeldub suhtlemast.

Ainsa vastutulekuna on Gwyneth esialgse projekti asemel lasknud maja vähem kui meetri võrra madalamaks kavandada.

Naabrid ei ole Gwynethiga rahul kusagil. Inglismaal asuvale kinnistule lasi näitlejanna püstitada hiigelsuure aia, California-kodu on ta samuti tarastanud ja lasknud kinnistu servadesse istutada neli rida puid.

«Meil on väga aktiivne kogukond, kõik tunnevad kõiki, suhtleme aktiivselt. Aga Gwynethit ja tema perekonda me sisuliselt ei näegi. Nad ei suhtle meiega üldse,» ütleb üks naaber.