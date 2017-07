«Minu kodu» blogi: Meie valgete seintega kodu ehk siseviimistlusest

Kamina korstnatoru koos kipskarkassiga (toa keskel) / Kärt-Britt Kokk

Kamina korstna karkass ühtlasi jaotab ruumi kaheks - selle taha jääv osa saab avatud garderoobiks ja selle ees olev osa saab magamisruumiks. Algne plaan - teha siia tuppa ka töönurk - sai ringi mõeldud. Olen viimased 3 aastat teinud arvutiga tööd magamistoas ja leidsin, et see peab lõppema. Magamistuba olgu siiski vaid magamiseks ja kodukontor eraldi tuba. Esialgne plaan teha eraldi vaid külaliste tuba, mis enamuse ajast tühjalt seisaks, jäi selle tõttu katki - sellest sai nüüd avatud kodukontor, kus ühtlasi hakkab olema ka lahtikäiv diivan külaliste majutamiseks.

Värvimise lõpetamisel pesin ka kõik aknaraamid ja -klaasid puhtaks. Toad võtsid kohe teise ilme! Paljud on muretsevalt küsinud, et kuidas kõikide nende aknaruutude pesemine välja näeb ja kui palju aega see võtab. Ma ütleks, et suurte ilma ruutudeta akende pesemine on isegi nürim tegevus. Väikse ruutude puhtaks saamine oli väga lihtne ja ei võtnud üldse nii eriliselt palju aega. Abiks võtsin ühe spetsiaalse masina, mis põhimõtteliselt on nagu tolmuimeja põhimõttel klaasikuivataja - masin kogub kogu musta vee paagi sisse ja jätab randivaba tulemuse. Proovisin üht akent ka käsitsi - vaid pritspudelit ja paberit kasutades pesta ja see oli oluliselt ajakulukam, paberit läks ka meeletult ja tulemus ei olnud nii hea. Masinaga kuivatades tuleb paberiga kuivatada vaid raamiäärsed, kuhu masin hästi ei ulatu.

Suure magamistoa aknad (idasse) / Kärt-Britt Kokk

Kõik teise korruse toad saavad sama viimistluse - valgeks värvitud seinad, heledaks vahatatud puitlagi ja tume puitpõrand. Kõik seinasisesed riiulid, aknalauad ja tubade uksed ning kõik muud puitdetailid saavad samuti sama viimistluse - tumeda õlivaha, mis meenutab antiiktamme.

Valgete seintega kodu on olnud minu ammune unistus. Minu jaoks on valge sein ideaalne taust kõikidele sisustuselementidele. Valge sein ei tee minu meelest kodu vähem hubaseks, kui on osatud kasutada mööblit, tekstiile, toataimi ja muud sellist, mis tegelikult ühe kodu isikupäraseks teevad ja neid saab ka tujude muutudes välja vahetada ja nii üsna kiirelt kodule teise ilme anda. Samas näiteks ei kujutaks ka mina ette üleni valges toas elamist. Kontrasti peab olema! Põrand tuleb meil üsna tumedakirju, suur osa mööblit samuti. Valgeid tekstiile praktiliselt ei tulegi.

Väga palju mängib sisekujunduses rolli ka loomulik valgus ja ruumide suurus. Väikeste akendega ja väikeses ruumis tumedad või kirjud seinad teevad toa visuaalselt veel väiksemaks. Tume lagi tekitab visuaalselt mulje, et lagi on madalam, kui ta tegelikult on. Meil on teisel korrusel lõunapoole vaid laste magamistubade katuseaknad, seega heledad toonid siseviimistlusel olid üliolulised. Ma loodan, et saan lõpptulemust jagades näidata, et valgeid seinu ei pea kartma kui ülejäänud esemetega hubaseid värvitoone sisse tuua. Muidugi, boheemlasliku stiili armastajaid ei veena ka sellega ümber ja see polegi mu plaan. Kodu peab olema meeldiv ikka nende jaoks, kes seal elavad. Minu jaoks tunduvad hirmuäratavad näiteks lastetoad, kus on seintel kasutatud tumedakirjuid tapeete või tumedaid värve. Lastetubades on tavaliselt esemed niigi kirjumad kui mujal ja kokku tekitab selline kooslus mu meelest tohutult ärritava keskkonna. Õnneks on mu lapsed õnnelikud, et nad üldse oma toa lõpuks saavad ja ei ole siiani sisekujunduse osas sõna eriti võtnud. Meie jaoks peab kodu olema rahuliku üldmuljega - nii et kriiskavaid toone, nikerdatud esemeid ja nipsasjakesi meie kodust enamasti ei leia. See-eest kindlasti leiab ohtralt erineva tekstuuriga tekstiile - patju, kardinaid, mõned valitud vaibad; lisaks siis lambid, toataimed, pildid ja küünlad.