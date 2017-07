Kas niru suvi rikub aiapidajate saagi ja kuidas seda päästa annaks?

Vastab Räpina aianduskooli köögiviljanduse, maheviljeluse ja taimekaitse õpetaja Tairi Albert:

«Osa taimede edukaks saagi tootmiseks on ilmad soodsad – näiteks saab korralikku saaki kapsastelt ning ka juurviljadele sobib praegune ilmastik väga. Muresid võib esineda sel juhul, kui liigniiske ja jahe ilm jätkub. Sibulad ja küüslaugud sooviksid kasvu teisel poolel kuivemat ilma – vastasel korral on probleeme saagi säilivusega. Kõige rohkem on sel aastal probleeme kõrvitsaliste kasvatamisega – suhteliselt jahedad ööd ei lase taimedel korralikult areneda. Korraliku kurgisaagi saamiseks soovitaksin ehitada kurgi kasvualale käepärastest vahenditest (näiteks paju- või sarapuuoksad) karkassi, mis tuleks katta kattelooriga. Katteloori tugikaari on võimalik ka osta. Peenrale ehitatud karkass võimaldab kurgitaimedel vabalt kasvada ning ka liigniiskus ei osutu seal tavaliselt probleemiks – tagatud on piisav õhu liikuvus. Loor aitab hoida öösel temperatuuri paari kraadi võrra kõrgemal.

Liigniiske ala korral katteloor ei aita – seal tuleks pinnast tõsta (näiteks kõrgpeenrad) ning vihmase suve korral kasutada loori asemel kilet. Kile puuduseks on aga päikesepaiste saabumisel järsk temperatuuri tõus, mil kilekate tuleks eemaldada ja hiljem (õhtupoole) kate uuesti tagasi panna.

Teisalt tulekski praegu mõelda, millistele taimedele need tingimused sobivad – näiteks praegu külvatud redised ja rõikad annavad kindlasti jätkuvate sademete korral rikkalikku saaki.»