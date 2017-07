Tallinna uusarendustest pakatavasse piirkonda kerkib taas üks kortermaja

Colonna Kinnisvara on alustanud järjekordse uue 8-kordse ja 33 korteriga korterelamu müüki ja ehitust Tondiraba asumis Lasnamäel, kirjutab kinnisvaraportaal KV.EE.

Tegemist on järjekorras viienda majaga Liikuri elamuarenduse projektis, kus kolm esimest maja on klientidele üle antud ja neljas 33-korteriga maja on klientidele üleandmiseks peagi valmis.

Kortermaja ehitab ehitusettevõte Messiehtus OÜ, kellega koostöös on tehtud kümmekond erinevad ehitusobjekti. Kortermaja saab valmis 2018 a sügisel.

„Oleme nelja esimese maja ehituse ja müügitegevuse käigus saanud tagasiside, et nõudlus alla 2000 m2 hinnaga, praktiliste ja kvaliteetsete Lasnamäel asuvate korterite järele on arvestatavalt suur. Meil on enesekindlust jätkata viienda ning peagi ka kuuenda maja, mis on antud projekti viimane, ehitust. Saame klientidelt kiitvat tagasisidet kortermaja nii ehituse kvaliteedile, konkurentsivõimelisele hinnatasemele kui ka üldisele piirkonnale arengule“, räägib Colonna Kinnisvara juhatuse esimees Marek Õunamägi.

Kokku on Liikuri 41/2 korterelamus 33 korterit, 1- kuni 4-toalised, suurustega 34,8 – 81,3 ruutmeetrit.