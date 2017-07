Milline põrand valida, kui kodus on lemmikloom?

Põrandate müügi ja paigaldusega tegeleva firma Lincona konsultandi Külliki Vainu sõnul ei ole sellele ühest reeglit, millist põrandat lemmikloomadega koduomanikule soovitada. Siiski on aga mõned põrandad loomade liigeste jaoks sobilikumad ja peavad üldiselt paremini vastu.

«Oma kodu põrandate valikul tuleb lähtuda ainult enda eelistustest ning sellest, milliste põrandatega soovitakse igapäev koos elada,» annab Vain nõu. Spetsialisti sõnul on palju väidetud, et koertega peres ei saa vaibad ega korkpõrandad eksisteerida, sest koer pissib vaibale, millest jääb plekk. Samuti arvatakse, et korkpõrandad kraabitakse küüntega ära. Tegelikult oleneb aga kõik sellest, kuidas lemmiklooma kasvatada.

«Jah, kutsikatel võib juhtuda õnnetus, kuid lemmiklooma kutsikaiga kestab 12-24 kuud ning ülejäänud elu on meil täiskasvanud reegleid jälgiv koer,» arvab Vain. «Seega koera õpetamise perioodil tuleb lihtsalt vaibad põrandalt ära võtta või vältida koera sattumist vaibaga tuppa.» Lisaks mainib Vain, et näiteks väike, 10kg koer ei suuda kuidagi kahjustada lakipinnaga töödeldud korkpõrandat.

«Tean pere, kellel on kaks suurt koera ja neil on majas puitpõrandad ja valged karvased vaibad. Põrandakatted ei ole neil kunagi probleemiks olnud. Lihtsalt tuleb endale selgeks teha, millist lisahooldust see endaga kaasa toob,» selgitab spetsialist.

Kui on ikkagi soov eristada õrnemaid põrandaid, siis korkpõrandad ja puitpõrandad on sellised, millele võivad jäljed sisse tulla. Siinkohal tuleb endale selgeks teha, et kas väike täke puitpõrandas häirib meid või mitte. Samas väga tugev laminaatpõrand on löögikindel ja sinna täke sisse ei tule, kuid kui juhtub kriimustus tulema, siis tuleb terve laud välja vahetada. Laudpõrandal piisab aga ainult kohtparandusest ja põrand on nagu uus.

Seega on olemas väga tugevaid naturaalseid puitpõrandaid (massiivpõrand, mis on läbinisti puidust; liistparkett, mida näiteks kasutatakse väga palju kontsertsaalides; laudparkett, millele saab kohtparandusi/hooldusõlitamisi teha), mida soovitatakse väikelastega ja lemmikloomadega peredesse.

Spetsialisti sõnul on ka vaipkatete hooldus tänapäeval nii tõhus, et plekkide eemaldamine ja vaipade puhtana hoidmine ei ole probleemiks. Vain väidab, et tänapäeval on mitmed koeraomanikud hakanud põrandakateteks soetama ka LVT-d (disainvinüülplaate), millel on koeral hea kõndida ning mille puhastamine on väga lihtne. Lisaks on kate väga vastupidav.

Põrandakatte valikul tuleb siiski silmas pidada ka oma lemmiku heaolu. Kuldsesse ikka jõudnud neljajalgse sõbrale on libedad põrandad koormaks liigestele. Näiteks laminaatpõrandal kipuvad vanemas eas koertel käpad libisema ja see valmistab neile ebamugavust. Selleks otstarbeks tasub vaipkatted maha panna ja vaibad spetsiaalse teibi või mittelibiseva alusmaterjaliga põrandale kinnitada.