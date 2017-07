Tee ise: vanast sõelast saab koduaeda või rõdule valmistada imarmsa lilleampli

Vana metallsõela, mis toidu jaoks juba liiga roostes, ei tasu kunagi ära visata! Näiteks saab valmistada sellest imearmsa lilleampli.

Selleks tuleb esiteks muretseda kaks karabiini. Selleks, et need paigast ei liiguks, tasub need kinnitada traadijuppidega sõela sangade külge.

«Sõela on väga hea amplina kasutada, sest sellel on juba olemas äravoolu- ja õhuaugud,» kirjutas Sadie oma blogis. Selleks, et muld aukudest kohe välja ei voolaks, soovitab naine katta sõela põhja marliga.

«Siis võtsin ma keti ja kinnitasin selle karabiinide külge,» selgitas naine. «Keti kinnitasin veel omakorda laes rippuva konksu külge.»

Seejärel ei jäägi üle muud, kui sõel mullaga täita ja sinna sisse taim istutada.

«Soovitan amplit aeg-ajalt pöörata, et taim seal sees ühtlaselt päikesevalgust saaks. Kui tahad, et ampel ennast ise pööraks, kinnita see keti lõpus pöördkonksuga,» andis Sadie nõu.