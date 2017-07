Mis oleks, kui koliks... Keilasse?

Miks Keila?

Tallinnast vähem kui kolmkümmend kilomeetrit edelas, paikneb huvitava ajalooga linn Keila. Kuigi enamik eestlasi on käinud imetlemas Keila juga, puhkamas Laulasmaal või golfi mängimas Niitväljal, ei ole suur osa inimestest leidnud põhjust aga linna sisse astudagi.

Tegelikult on Keila linn meeldiv paik turistidele, kuid veelgi mõnusam koht elamiseks. Nimelt on seal olemas kõik tähtsamad asutused ja poed, kuid vajadusel pole pealinnaski käimiseks vaja palju vaeva näha. Niisiis on Keila perfektne paik selleks, kui soovid Tallinnast veidike privaatsemat ja rahulikumat eluviisi - ja seda tunduvalt odavamate kinnisvarahindadega.

Samuti kui tavaliselt on väikelinnades tööpuudus ja tööl käimiseks peab sõitma lähedal paiknevasse suurlinna, siis Keilas veel seda probleemi ei ole tekkinud. Linna äärealas on mitmed suured tehased ja ettevõtted, mis pakuvad töökohti ka pealinnaelanikele.

Keila kirik. / FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Mis räägib Keila kahjuks?

Kes soovib oma päevi rahulikult kodus või looduses veeta, selle jaoks Keilas ilmselt suuri puudusi ei tekigi. Kuna aga tegemist on väikese linnaga, väidavad kohalikud, et enamasti tuleb põnevamate tegevuste leidmiseks või ostlemiseks peaaegu alati pealinna sõita. See aga pole õnneks eriti raske - raudteejaamast väljub rong Tallinnasse tunni jooksul lausa mitu korda.

Kui kallis?

Renoveeritud 2–3-toaline korter maksab Keilas umbes 60 000 eurot. Sama suure korteri üürihind jääb aga 300-400 euro kanti. Keskmine renoveeritud elumaja (4–5 tuba) maksab Keilas aga umbes 170 000 eurot.

Maja Keilas aiaga / Foto: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

/ www.kv.ee

Koolid?

Lisaks Keila Koolile ja Ühisgümnaasiumile paikneb Keilas ka Waldorfkool Läte, kus on õppetöö aluseks waldorfpedagoogika.

Keilas on veel muusikakool, kus õpib üle 130 õpilase ja seal saab õppida pea kõiki pille.

Aga töö?

Keilas ja selle läheduses on mitmeid suuri ettevõtteid, turismiasutusi ja tehaseid. Põhilisteks tööandjateks on Keilas enamasti transpordi-, tööstus- ja jaemüügiettevõtted.

Vabu töökohti on hetkel Keilas päris palju. Näiteks pakutakse töökohta kokale, elektrikule, tootmistöölisele, bussijuhile, teenindajale, pagarile ja veel paljudele.

Keila tehastes tegeletakse ka puidutoodete valmistamisega. FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Mida vabal ajal teha?

Kuigi tegemist on väikelinnaga, on seal oma kirik, muuseum, raudteejaam ja kultuurikeskus. Kultuurikeskust võib pidada Keila üheks oluliseimaks osaks. Nimelt korraldatakse seal kontserte nii lastele kui täiskasvanutele, vastuvõtte, balle ja muid kultuuriüritusi.

Mitmeid sündmusi toimub ka Keila lauluväljakul, mis mahutab lausa üle 3000 pealtvaataja. Näiteks võib juba järgmisel nädalal minna lauluväljakule nautima suurt komöödiaetendust, kus mängivad mitmed tuntud kodumaised näitlejad.

Keilas asub ka suur tervisekeskus, kus saab mõnuleda basseinides ja saunades või hoopis rasket trenni teha jõusaalides. Tervisekeskuse juurde kuuluvad ka jalgpallistaadionid, jooksu-, suusa-, rulluisu- ja discgolfirajad.

Keila kultuurimaja / FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Kus süüa?

Keilas ja selle piirkonnas asub mitmeid kohvikuid igale maitsele. Näiteks asub Keila kesklinnas mõnusa suveterrassiga kohvik Gusto ja pagaritoodetest tulvil kohvik Kirsipesa. Keila tuntuim kohvik-restoran paikneb aga sealses vanas jaamahoones ja kannab nime Kegel.

Kui soovid eriti huvitava kogemuse osaliseks, tasub sammud seada hoopiski lähedal asuva Keila-Joa lossi poole. Sealses restoranis Cher Amis saab eriti kõrgklassilise ja ajaloolise toiduelamuse osaliseks.

Jaamahoone kohvik FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Midagi veel?