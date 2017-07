Kodu sisustamisel ei tohi üritada kõige pealt kokku hoida

Kui köögimööbli võib ehitada ise, voodi võib osta järelturult, söögilaua vanakraamipoest, siis on üks asi, millelt säästa ei tohiks: see on diivan.

Sisekujundaja Cheryl Eiseni sõnul on diivani näol tegemist kohaga, kus kogu pere õhtuti kokku saab, seega leiab diivan voodite kõrval kodus kõige rohkem kasutust, vahendab Insider.

Hankides diivani järelturult või ostes mõne eriti soodsa lahenduse, on väga suur tõenäosus, et varsti tuleb see mööbliese jälle välja vahetada. Kokkuvõttes kulub sedasi märkimisväärselt rohkem raha kui korra korraliku ja kalli diivani ostmisel.

Kust on pärit sinu diivan? Kas investeerisid sellesse pigem pisut rohkem või valisid soodsama lahenduse? Kuidas valikuga rahul oled?