Suur viga, mida paljud muruniidukikasutajad tihti teevad

Nimelt ei tohiks niidukit kunagi pärast niitmist panipaika ära panna ilma, et selle põhjaalune niidusest puhastatud oleks, kirjutab aiatehnika hooldusega tegelev ettevõte LawnEQ oma blogis.

Sageli arvavad inimesed, et piisab sellest, kui enne järgmist niitmist vana muru niiduki alt kergelt ära tõmmata, kuid see uskumus on väga ekslik. Niiduki põhja alla seisma jäänud muru kahjustab masinat ja tekitab sinna roostet ning halvendab niitmisomadusi.

Samuti, mida pikemaks ajaks niiduk puhastamata jätta, seda raskem seda puhtaks saada on. Põhja alla tekib vilditaoline paks mass, mis kuivab sinna kõvasti kinni ja eemaldada saab seda ainult kraapides.

Seepärast tuleks iga kord pärast niitmist niiduki põhi näiteks voolikuga üle lasta ja sel õhu käes korralikult kuivada lasta.