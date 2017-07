Müüjad tahavad eramajade eest üha rohkem raha saada

Juunis oli portaalis KV.EE keskmiselt 1993 Harjumaa majade müügipakkumist keskmise hinnaga 1292 eurot ruutmeetri kohta. Aastaga on majade müügipakkumiste keskmine hind kasvanud kolme protsendi võrra.

Enamikus vaatlusalustest Harjumaa valdadest on majade müügipakkumiste hinnad kerkinud. See on ka loomulik, sest aktiivse elamispindade turu fookus on küll peaasjalikult korterite sektoris, kuid majadegi tehingute arv on tõusuteel.

Kasvaval kinnisvaratehingute arvul on kombeks hindu ülespoole suruda. Portaali KV.EE Harju majade keskmine hinnatõus kolm protsenti on siiski vägagi mõõdukas. Võrdlusena olgu toodud näiteks, et keskmine palk kerkib juba aastaid tempoga viis kuni seitse protsenti aasta baasil.