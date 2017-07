Paljud Londoni kortermaja põlengus kannatanud ei suuda riigi asenduskodusid vastu võtta

Vaid üks kümnest Grenfell Toweri põlengus kodust ilma jäänud perest on võtnud vastu asenduskodu, mida linn neile pakub, vahendab Daily Mail. Ülejäänud pered peatuvad kas hotellides või sugulaste-sõprade juures.

Keeldumise põhjus on sageli üks: asenduskodud asuvad Grenfell Toweri läheduses ja tulekahjus kannatanud ei taha, et põlenud varemed iga päev neile toimunut meenutaks. Linn valis kodud samasse linnajakku jällegi seepärast, et inimesed ei peaks oma harjumuspäraseid liikumistrajektoore liialt muutma.

Keeldutud on ka põhjusel, et praegusest peatuspaigast eelistatakse kolida jäädavasse, mitte ajutisse kodusse, sest see oleks liiga sekeldusterohke. Samuti ei ole nii mõnelegi sobinud uue korteri asukoht logistiliselt.

Keeldutud on ka seepärast, et pered, kes tulekahjus lähedase kaotasid, ei suuda lihtsalt veel majutusküsimustega tegeleda.