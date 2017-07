Köögi puhastamiseks läheb tegelikult vaja vaid seda ühte tarvikut

Parim puhastustarvik, millega köögis peaaegu kõik puhtaks saab, on mikrokiudlapp. «Mikrokiudlapil on tänu selle struktuurile sama efekt, mis enamikul baktereid hävitavatel puhastusvahenditel,» selgitas koristusekspert Tekla Wlodarczyk The Kitchnile.

Seda kinnitas ka Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri uuring: teadustöö käigus selgus, et veega niisutatud mikrokiudlapid eemaldasid põrandalt kuni 98 protsenti bakteritest ja 93 protsenti viirustest. Tavaline puuvillast põrandamopp eemaldas põrandalt aga ainult 30 ja 23 protsenti bakteritest ja viirustest.

Mikrokiudlapp / www.flickr.com

Saladus peitub lapi miniatuursetes kiududes, mis bakterid enda külge koguvad. Kui aga lapp üle loputada, saab bakterid kraanikausist alla lasta. Samas tuleb silmas pidada, et kui lappi juba korra või kaks kasutanud oled, peaks selle siiski pesumasinasse viskama.

Selleks, et mikrokiudlappi köögi puhastamiseks kasutada, tee see niiskeks, vääna korralikult välja ja käi sellega üle kõik kapipinnad, kraanid ja valamud. Koristamise ajal loputa lappi täpselt nii, nagu kasutaksid käsna. Kui koristustööd tehtud, loputa lapp uuesti üle, riputa kuivama ja viska mustapesukorvi.

«Mõni aasta tagasi andsin uusaastalubaduse, et ei kasuta enam paberkäterätte,» räägib Wlodarcxyk. «Panin kööki hunniku mikrokiudlappe, et neid oleks sama mugav võtta, kui paberkäterätte. Asetasin veel kööki miniatuurse mustapesukorvi, kuhu lapid pärast kasutamist visata. See oli parim idee, mis ma teostanud olen,» rääkis spetsialist.