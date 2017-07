10 eset, millest partneriga kokku kolides loobuda ei tohiks

1. Perekonnareliikviad

«Kui partneriga kokku kolid, ei tohiks sa lahti öelda vanemate pärandatud esemetest,» selgitas sisekujundaja Kelly Wearstler. Samuti ei tohiks näiteks õhutada partnerit oma vanavanematelt saadud nõudekomplektist lahti ütlema. «Hubase kodu võlu seisneb vanade ja uute asjade koosluses,» arvas disainer.

2. Naiselikud disainielemendid ja maskuliinsed mööblitükid

Kui sulle meeldivad oma lillelised kardinad või tugev nahast tugitool, ei peaks sa nendest lahti ütlema. Stiilse kodu saab luua ka siis, kui naiselikke ja maskuliinseid esemeid omavahel kokku sobitada.

«Roosad ja lillad toonid sobivad sisekujunduses ka meestele väga hästi. Selleks tasub neid näiteks beežide toonidega kokku sobitada,» rääkis disainer James Andrew. Hea disain tuleb asjade kontrastist, niisiis ei tohiks sisustus lähtuda vaid ühe partneri vaatenurgast.

3. Lambid

«Sul ei saa iial olla liiga palju lampe,» rääkis sisekujundaja Laura Cattano. Millal oled sa varem selle üle kurtnud, et sinu kodus on liiga palju valgust? «Soovitan alati oma klientidele rohkem valgusteid, kuna enamikul on neid liiga vähe. Minul on näiteks korteris kaheksa valgusallikat, minu naabrite sama suures korteris on aga kaks või kolm.»

4. Kunstiteosed ja maalid

«Kunst on asendamatu ja seda ei tohiks kunagi ära visata. Lisaks saab seda alati ümber raamida, et see kodu sisustusega kokku sobiks,» ütles menukas New Yorgi kujundaja Jeni Aron.

/ www.flickr.com

5. Sinu partneri mööbel

Vähemalt esialgu arutage selle alles hoidmise üle. «Ära viska kellegi teise asju ära enne, kui olete selle läbi rääkinud,» ütles disainer Nick Olsen. «Kui sa tõesti ei soovi, et mõni partneri mööblitükk teie ühises kodus oleks, pead sa leidma sellele hea põhjenduse.»

6. Baarikapp

See, et sa enam üksi ei ela, ei tähenda, et baarikapi tühjaks tegema peaksid. «Kui baarikapi alles jätate, saate külaliste võõrustamisel alati plusspunkte,» rääkis Wearstler.

7. Vanad ja kulunud rätikud

See punkt on ootamatu, kuid tegelikult praktiline. Selle asemel, et oma partneri plekilised ja kulunud saunalinad ära visata, anna neile hoopis uus elu: lõika need tükkideks, et neid puhastus- ja tolmulappidena kasutada. «Need on kodu puhastamiseks väga kasulikud ja lisaks hoiad nii uute lappide ostmise pealt mõnda aega raha kokku,» selgitas koristusspetsialist Tova Weinstock.

8. Dekoratiivpadjad

Isegi kui padjad ei sobi kodu sisustusega kokku, ei tasuks neist loobuda. «Vanadele patjadele saab panna uued katted, mis võite näiteks koos välja valida,» selgitas Jeni Aron. Näiteks saab magamistoast võetud vanad lillelised padjad muuta uute katetega trendikateks diivanipatjadeks.

9. Kollektsioonid

«Kui kellestki hoolid, peaksid arvestama tema huvidega,» kostis Andrew. «Kõik, mis teeb sulle või sinu partnerile rõõmu, peaks alles jääma. Niisiis ole arvestav ja mõistlik.»

Kui tõesti tervet kollektsiooni kuskile paigutada pole, valige välja mõni ese, mis jääb kodus nähtavale. Teised saab panna kastidesse või kuskile mujale, et kollektsioon liigselt ruumi ei võtaks.

/ www.flickr.com

10. Praegused toakaaslased (ja nende asjad)

Ära unusta, et kokku kolimine on midagi uut ka sinu lemmikloomale. Ruumi kokkuhoidmiseks viska välja üleliigsed jalutusrihmad, toidud ja mänguasjad, mille vastu sinu loom huvi ei tunne (kuid vaata, et tema lemmikuid ära ei viska).

Kui loom kolima peab, siis ära pese tema mänguasju eelnevalt ära – loom tunneb ennast uues kodus paremini, kui mänguasjadel veel vana kodu lõhn juures on.

Selleks, et loom ennast kõrvalejäetuna ei tunneks, osta midagi uut ka temale. «Sina pole ainuke, kes endale uut pesa soovib,» kostis sisekujundaja Wearstler.