Suurim viga, mida lõikelillede vaasi sättimisel tehakse

Disainifirma omanik Erin Curry väidab PureWowile, et suurim viga, mida inimesed lillede seadmisel teevad, on nende liiga lühikeseks lõikamine. «Professionaalid jätavad alati lillevarred piisavalt pikaks, et õied saaksid vabalt, mitte üksteise vastu surutult olla.»

Sageli levib arusaam, et lühemad ja lähestikku seatud lilled jätavad tihedama mulje ja näevad kimbuna paremad välja. «Õied on tegelikult tunduvalt kaunimad, kui need üle vaasiääre toetuvad,» räägib Curry. «Sa ei taha, et lilled näeksid välja nagu neid kägistataks!»

Niisiis kui järgmine kord lillekimpu sead, ära lõika lilli oma vaasi suuruseks. Jäta varred umbes kaheksa sentimeetrit pikemad, kui esialgu planeerisid. See lihtne nipp jätab ka lihtsamatele lilleõitele professionaalsema mulje.