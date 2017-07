Lugeja küsib: mida teha, kui pereliige keelab aeda oma nägemuse järgi kujundada?

«Minu nägemuses võiks meie koduaias olla mänguala lastele, pisut tarbeaeda ja natuke aiaäärseid lillepeenraid, mis ei segaks laste liikumist ega takistaks muruniitmist. Kuid üks minu pereliige on seda meelt, et aed peaks olema paljas muruplats, ainsana on ta nõus sellega, et lastel võiks olla oma mängunurk, võib-olla mahutaks tulevikus ära ka terrassi või katusealuse grillimiseks. See on kõik. Oma majja kolides rõõmustasin väljavaate üle lõpuks volilt (ilu)aiandusega tegeleda, kuid siin elatud pooleteise aastaga olen saanud selgeks, et korterielust siin miski suurt ei erine ja erinema ei hakkagi, aias võin lihtsalt jalutamas või muru niitmas käia. Mida pakkuda pereliikmele kompromisslahendusena, et kõik oleksid rahul?» kirjutab lugeja.

Aiapidajad, kes seisnud silmitsi sarnaste probleemidega, kus mõni pereliige, kellega eramajas elamist jagatakse, ei taha peenardest ja lilledest midagi kuulda, kuidas olete olukorra lahendanud? Pakkuge ideid kommentaarides, kirjutades meile anonüümselt SIIT, aadressile kodu@postimees.ee või jättes kommentaari meie Facebooki-lehele.