Fotod: omanikku ootab võileivahinnaga vabariigiaegne maja

Selle 1939. aastal ehitatud heas korras kaheksatoalise häärberi saab kätte poolmuidu: kõigest 29 000 euroga. Maja on sellises seisus, et uus omanik võib kohe sisse kolida. Maja juurde kuulub 1631ruutmeetrine ilus krunt, kus väga mõnus endisaegne haljastus.

Asja juures on ainult üks konks: see asub Ida-Virumaal Kiviõlis, mis ilmselt paljud ostuhuvilised eemale peletab ja madala müügihinna tingibki. Kuid tasuks silmas pidada, et Kiviõli-kandis on viimastel aastatel jõudsalt turismiarendusega tegelema hakatud, nii et ilmselt tekib sinna järk-järgult juurde ka töökohti, mis Kiviõlis elada lubaks.

Maitseka ja üsna algupärase sisekujundusega majal on kaks sissepääsu, mistõttu see sobib suurepäraselt ka kahele perele. Kümne kilomeetri kaugusel majast asuvad järv ja meri.

Ei tundu ju üldse halb elukoht?

