Fotod: vaata, kui uhked spaad peituvad nendes Eesti kodudes

Basseini ja saunadega kodu Haaberstis

Eriprojekti järgi valminud kuuetoaline maja asub Tallinna kesklinna lähedal, on väga modernselt sisustatud ja eriti ökonoomne. Lisaks paikneb majas suur vastuvooluseadmega bassein, soome saun ja aroomi-aurusaun. Basseiniruumist avanevad veel uksed suurele terrassile.

Kodu on müügis 990 000 euroga.

Spaaga kodu Haaberstis / www.kv.ee

/ Spaaga kodu Haaberstis / www.kv.ee

Suurte saunadega eramu Nõmmel

Vaid 15 minuti kaugusel kesklinnast paikneb trendikas eramu, mille akendest avanevad vaated nii jõele kui metsale. Valgusküllases kodus on kuus tuba, kolm vannituba ja suur saunakompleks. Modernses saunakompleksis on mõnusalt suur aurusaun ja veelgi suurem leilisaun.

Kodu on müügis 388 000 euroga.

Suurte saunadega eramu Nõmmel / www.kv.ee

Suurte saunadega eramu Nõmmel / www.kv.ee

Eestiaegne villa Pärnu südames

Selles uhkes eramus on lausa kaheksa tuba ja üldpinda kokku üle 400 ruutmeetri. Kodu asub Pärnu kesklinnas, kus on läheduses nii pargid, supelrand, spordikeskused, koolid, lasteaiad ja kõik muu vajalik. Maja uues juurdeehitatud osas paikneb uhke ja valgusküllane basseiniruum, kust avaneb uks ka mõnusasse leilisauna.

Kodu on müügis 644 000 euroga.

Eestiaegne villa Pärnu südames / www.kv.ee

Eestiaegne villa Pärnu südames / www.kv.ee

Maitsekas maja Aruküla mändide vahel

Eriti stiilselt sisustatud maja asub Männiku teel ja hõlmab endas kuut tuba. Majas on pea kolmemeetrised laed ja enamus mööblist on valmistatud eritellimusel. Eramus paikneb ka võrratu disainiga leilisaun, mille eesruumist avaneb uks otse tünnisaunaga terrassialale. Lisaks on saunaruumis eraldi väike külmkapp saunajookide jaoks.

Kodu on müügis 299 990 euroga.

Kodu Arukülas / www.kv.ee

Kodu Arukülas / www.kv.ee

Mitme sauna ja basseiniga eramu Pärnus

Vaiksel Pärnu tupiktänaval paiknev kinnistu on viietoaline ja hõlmab suurt basseinikompleksi. Lisaks vastuvoolu ja massaažiseadmetega basseinile asub kompleksis veel aurusaun, infrapunasaun, jõusaal ja isegi solaarium. Samuti avaneb basseiniruumist suur uks terrassialale, kus saab suviti solaariumile päikest eelistada.

Kodu on müügis 320 000 euroga.

Eramu Pärnus / www.kv.ee

Eramu Pärnus / www.kv.ee

Millise neist valiksid sina?