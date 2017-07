Miks arendatakse Tallinna mägedest vaid Lasnamäed?

Vastab Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi:

«Ehitusaktiivsuse põhjuseid Lasnamäel on mitu. Esmalt loomulikult see, et kuna piirkond jäi lõpetamata, siis on seal endiselt palju-palju tühje ja hooldamata alasid, kuhu saab ehitada. Kaua aega oli Lasnamäe ju lihtsalt paneelelamute massiiv, kus polnud õieti haljastustki. Seal on tegelikult veel palju teha, et kogu piirkond omavahel sisuda ja tervikuks muuta.

Teiseks kindlasti ajaline nihe. Kui Õismäe välja jätta, mis on ju kompaktne elamupiirkond, siis Mustamäele on uuselamuid juba aastaid ehitatud. Pigem jõudis Lasnamäe lihtsalt hiljem järele.

Kolmandaks on tegu suurima linnaosaga, mis oma hinnatasemelt on ka soodsam. Nii võlub see inimesi, ikes on harjunud paneelmajadega, aga ka neid, kes näiteks otsivad esimest üürikodu või on mujalt saabunud Tallinna. See on just nagu stardiplatvorm neile. Lasnamäe elanikku iseloomustab ka kohatruudus ning seega võib öelda, et ka uued majad on popid kohalike seas.

Lasnamäele luksust otsima ei tasu minna ja seda ei peaks ka pakkuma. Linnaosa on suur elamupiirkond, mis pakub pealinnas väheke soodsamat alternatiivi ning on seega paljudele pragmaatiliseks elukohavalikuks. Uued elamud ja äirhooned mitmekesistavad linnapilti ning seovad selle rohkem muu Tallinnaga ning vähendavad Lasnamäe kui omaette paneelmassiivi mainet.»