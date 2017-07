Vaata, millele kulutavad majaomanikud kõige rohkem raha

Suurbritannias läbiviidud uuringu põhjal kulutuvad majaomanikud aastas koduaiale keskmiselt 2200 eurot, vahendab Daily Mail.

Kusjuures üks neljast majaomanikust tunnistab, et on viimase aasta jooksul laristanud aiale enam kui 3400 eurot.

Kulutused suurenevad üha seoses järjest populaarsust koguva trendiga ehitada soojemateks aastaaegadeks välja õuetubasid, välikööke, võimsaid terrasse ja teisi aiarajatisi, mille ehitamise kulud on üsna märkimisväärsed.

Pool uuringus osalenud majaomanikest tunnistas, et on aiale kulutanud rohkem kui siseruumidele. 78 protsenti vastanuist on viimase aasta jooksul aias põhjalikke ümberehitustöid ette võtnud.

Palju kulutatakse ka aiamööblile, grillidele, valgustusele, küttele ja veesilmadele.

Haljastusele kulutatakse viimasel ajal kaduvväikseid summasid, võrreldes kõige muuga, mille eest aias raha välja käiakse. Üks viiest vastanust tunnistas, et aiatöid ta põlgab ja on aia kujundanud sedasi, et seal midagi tegema ei peakski.

Kui palju sina keskmiselt oma aiale kulutad? Kas aed on võrreldes siseruumidega suurem prioriteet?