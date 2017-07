«Aedniku aabits»: kas tead, miks taimede lõhn inimesele oluline on?

Lõhnadel on meie elus oluline roll. Need võivad meid kas rahustada, ergutada või kutsuda esile positiivseid emotsioone. Kuigi taimed lõhnavad enamasti kas tolmeldajate ligimeelitamiseks või vaenlaste peletamiseks, on neist läbi aegade olnud ometi palju kasu ka inimestele nii ravimiseks kui aiailuks.