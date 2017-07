Kasulik nipp: kuidas muuta oma hortensia õite värvi

1. Veendu, et tegu on õige sordiga

Selle nipiga muudavad värvi enamasti vaid suurelehised hortensiad (hydrangea macrophylla), niisiis veendu, et aias on tegu just seda sorti taimega.

2. Mõõda mulla pH tase

See on tegelikult lihtsam, kui sa arvad. Näiteks on aianduspoodides müügil spetsiaalsed pH-meetrid. Pikk metallvarras tuleb torgata mulda ja juba minuti pärast saab lugeda skaalalt mulla pH väärtuse. Veel üks lihtne võimalus on kasutada lakmuspaberit. Selleks pista lakmuspaberi ots niiskesse mulda ja natukese aja pärast võrdle juhendi järgi värvimuutust.

Kui tahad sinised õisi, peaks mulla pH tase olema 5,5 või madalam. Roosadeks õiteks võiks olla pH 6,5 või kõrgem. Kui tahad luua värvide segu, hoia pH 5,5 ja 6,5 vahel.

3. Muuda mulda happelisemaks või aluselisemaks

Happelist mulda saab muuta aluselisemaks lupjamise, aluseliste väetiste, orgaanilise komposti, sõnniku või lehekõduga.

Kui soovid aga mulda hoopis happelisemaks muuta, lisa sellele looduslikku turvast või happelisi väetiseid.

4. Hoolda mulda ja ole kannatlik

Selleks, et õied lõpuks värvi muutma hakkaksid, pead mulda tükk aega vastavate väetiste või vahenditega hooldama. See protsess võib võtta aega mitu kuud, nii et ole kannatlik.

Horensia / www.flickr.com

Allikas: Popsugar