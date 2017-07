Põnev pakkumine Tallinnas: osta üks maja, saad teise kauba peale

Peamajas on eluruumi 143 ruutmeetri jagu, tube on seal kuus, neist neli magamistoad. Samal krundil asub samuti aastaringseks elamiseks ehitatud 56-ruutmeetrine elamu, kus kaks tuba ja köök. Selle saab majaostja suurema koduga kauba peale kaasa. Sobib külalistemajaks, vanemate majaks, kontoriks, ateljeeks või miks mitte väljaüürimiseks, hetkel on sarnaste korterite üürihind vahemikus 400–500 eurot kuus.

Krundi suurus on 616 ruutmeetrit ja lisaks saab kaasa krundi kõrval asuva sotsiaalmaa suurusega 373 ruutmeetrit.

Majal on palju aknaid lõunaküljel ja ruumid on väga valguserohked. Maja esimesel korrusel on garderoobiga esik, majapidamisruum, suur elutuba, köök, duširuum saunaga ja kaks tualetti. Teisel korrusel on suur trepihall, kaks väiksemat ja kaks suuremat tuba, katusealune on välja ehitatud üheks suureks toaks.

