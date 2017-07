Neli viga, mida sa veiniklaase pestes teed

Hoiad pokaali varrest kinni

Veiniklaasi vars on selle kõige õrnem ja purunevam osa. Kui pokaali kraani all pesed, on seda parem kinni hoida hoopis ülevamalt poolt, kust klaas tegelikult tugevam on. Lisaks kui pokaal kraani all libedaks peaks muutuma, on sul suurem pind, kust kinni haarata.

Kasutad liiga kuuma vett

Tahad küll, et pokaalid võimalikult puhtaks ja bakteritevabaks saaks. Kahjuks võib aga kuum vesi põhjustada klaasi pragunemist. Tegelikult tuleks veinipokaale pesta toasooja veega.

Kasutad lõhnaga nõudepesuvahendit

Sidrunilõhnaline nõudepesuvahend võib küll mõnusana tunduda, kuid kui seda veinipokaalide pesemiseks kasutad, võib see sinu järgmisele veinisõõmule veidra järelmaitse jätta. Pokaalide pesemiseks eelista pigem looduslikke ja lõhnatuid vahendeid.

Lased klaasidel õhu käes kuivada

Kui pokaalid on loputatud, tahaks need lihtsalt resti peale kuivama jätta. Tegelikult võivad aga vees sisalduvad mineraalid jätta õhu käes kuivades klaasile plekid. Niisiis tuleks pokaalid kohe pärast pesemist üle kuivatada. Et klaasid eriti säravad jääksid, poleeri need üle mikrokiudlapiga.