Fotod: rannaäärne ja valgusküllane korter Põhja-Tallinnas

Hubane kortermaja asub vaid 300 meetri kaugusel mererannast ning 12-minutise sõidu kaugusel kesklinnast.

Tegemist on uue viiekorruselise kortermajaga, mille kõik korterid on eriti valgusküllased ja avarad. Ehitamisel ja viimistlemisel on kasutatud vaid kvaliteetseid materjale.

Trendikas korteris on neli tuba, suur vannituba ja mõnus päikesepoolne terrass. Lisaks saab korteriga kaasa oma panipaiga.

Mere ääres ootab Sind rannapromenaad, kus saab nautida päikeseloojanguid, teha turvaliselt tervisesporti või lihtsalt jalutada sõbraga.

Kõik vajalik on samuti siinsamas – läheduses asuvad Stroomi kaubanduskeskus ja ühistranspordi peatused ning suure Rocca al Mare ostukeskuseni viib vaid mõni kilomeeter kenasti korrastatud kergliiklusteed.

Korter on müügis 199 100 euroga. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.