Lugejad soovitavad: mida teha, kui pereliige ei luba koduaeda kujundada?

Kuna lugeja oma esialgses kirjas ei täpsusta, kas tegu on tema elukaaslase või muu pereliikmega, soovitatakse viimasel juhul esimese lahendusena muretseda omaette majapidamine, kus keegi ettekirjutusi teha ei saa.

Kui probleem on kaaslasega, soovitatakse tegutseda üksi ja teist mitte appi paluda – võib-olla ei huvita elukaaslast aiandus ja kohustus sellega tegeleda muudab ta tõredaks?

Öeldakse ka, et aia kujundamisel tuleb arvestada kõigi pereliikmete soove ja vajadusi ning leida kompromisse. Antud juhul tekkivat küsimus, miks terve aed muru alla panna – kas soovija on arvestanud, et muru hooldamine on tõsine, ajamahukas töö? Teiste soovidega mittearvestamine jätab inimesest iseka mulje. Äärmuslikuma lahendusena sellises olukorras soovitatakse suisa krundi poolitamist.

Hea nõuna tuuakse välja ka aiaplaani koostamine, mille juures võetaks arvesse kõigi soove ja tehtaks mõistlikult järeleandmisi.