5 kõige hullemat asja, mida külalised salaja su kodus korda saadavad

Kuigi mõni inimene võib väljaspool sinu kodu olla suurepärane kaaslane, ära üllatu, kui teda külla kutsudes selgub, et tal on mitu väga ebameeldivat harjumust, millega sa arvestada ei osanud. Mis kõige hullem: mõnest oma vastikust harjumusest on ta ka ise teadlik, aga oskab seda sinu eest suurepäraselt varjata.

Vale rätik

Sa võid külalisele anda vannitoa kasutamiseks eraldi rätiku, aga tihti paneb ta selle kusagile ära ja unustab siis. Parema puudumisel kuivatab ta duši alt tulles või pärast tualeti kasutamist end sinu näo kuivatamiseks mõeldud rätikuga.

Näkside näppamine

Paljud külalised võtavad endale vabaduse sinu selja taga su köögikappides inventuuri teha ja endale sealt paremaid palasid välja valida. Mis sest, et šokolaad, millest ta poole ära sööb, oli mõeldud õhtuse magustoidu jaoks. Ikka juhtub.

Hügieenitarvete kasutamine

Nii mõnigi külaline ei pea paljuks kasutada võõrustaja raseerijat, näomaski või hambaharjagi. Kui selline väljavaade sulle väga kaunis ei tundu, peaksid need tarbed külalise käeulatusest eemaldama.

Keeldudest üleastumine

Kuigi võid külalisele rääkida, et koerale ei tohi anda maiustusi, teeb ta seda sinu selja taga ikka, sest peab sind lihtsalt ülereageerijaks. Koera hilisemate kõhuhädadega tegelemise jätab ta aga sinu hooleks ega mainigi, et tema selle põhjustada võis.

Põhjalikud ilurituaalid

Teisel pikemalt külas viibides on vaba aega ikka rohkem käes kui muidu. Paljud leiavad selle olevat suurepärase hetke tegelemaks põhjalike iluhoolitsustega. Lõigatakse küüsi, raseeritakse põhjalikult, tehakse maske, kuid unustatakse sealjuures sama põhjalikult enda järelt koristada. Sina võõrustajana pead pärast korjama kokku lõigutud küüsi ja muud põnevat.

Mille ootamatu ja ebameeldivaga külalised sind üllatanud on?

