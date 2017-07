6 nõuannet ilmastikukindla terrassi rajamiseks

Ole metalliga ettevaatlik!

Metallist terrassimööbel on tihti puidust soodsam, kuid sellega tuleb olla ettevaatlik, eriti mereäärsetes suvituskohtades. Kui tegu pole roostekindla metalliga, jääb sellest vihma ja soolase meretuule koosmõjul peagi alles vaid roostehunnik. Seega pea mööblit valides silmas, kui hästi see roostele vastu peab. Ja siinkohal tuleb arvesse võtta kõike alates raamist ja lõpetades kruvidega.

Plastmööblit ei tasu karta

Puit pole ka töötlusest hoolimata kuigi ilmastikukindel. Kui metallist mööbel on välistatud, siis nagu polegi midagi võtta? On ikka. Plastmööbel. See ei tähenda vaid 10-euroseid koledaid toole, plastmööbel võib olla ka väga stiilne ja vastupidav. Vaata näiteks seda tooli!

Vali hoolega kangast

Kõik kangad, mida terrassil kasutad, peaksid olema vee-, hallitus- ja pleekimiskindlad ning kindlasti pestavad. Nii ei pea sa iga vihmasabina korral õue tormama, et tekstiilid kokku korjata, samuti jääb ära mure liiga ereda päikese pärast.

Õiged vaibad

Terrassivaip muudab sellest õueruumi silmapilkselt üheks hubaseks kohaks. Aga mõistagi ei sobi terrassile paks kootud vaipkate. Mida seal siis kasutada? Heaks alternatiiviks on plastvaibad. Neid saab paljudest kodukaupade ja ehituspoodidest, kohatud on neid näiteks Jyskis ja Prismas ning Bauhofis.

Eelista raskeid asju

Kuna suveilm on heitlik, pead arvestama võimsate tuulehoogudega. Kui tahad laudlina, riputa selle nurkadesse raskuseks näiteks rannast korjatud kivid, et tuul lina minema ei lennutaks. Lillede jaoks eelista plastpottide asemel savipotte. Ja nii edasi.

Kaalu katust

Terrassi ei pea päris kinniseks ehitama, võid kaaluda lihtsalt purjeriidest katet, mis pakuks varju kõrvetava päikese eest ja päästaks pisut ka vihma korral.

Allikas: www.realtor.com