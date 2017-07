5 asja, mida oma kodus tegelikult iga päev puhastama peaksid

Nõud (ja köögi kraanikauss)

Ära lase nõudel oma kraanikaussi koguneda. Pese need kas käsitsi ära või pista need nõudepesumasinasse (isegi siis, kui seda veel tööle ei pane).

Kas teadsid, et köögi kraanikausis pesitseb tihti tunduvalt rohkem bakteried, kui WC-potil? Niisiis tasub pärast nõude pesemist ka kraanikauss kiirelt lapiga üle tõmmata. Lisaks sellele, et vabaned bakteritest, näeb tühja kraanikausiga köök tunduvalt puhtam ja soliidsem välja.

Vannitoa valamu

Vannitoas paiknev valamu läheb enamasti ülikiirelt räpaseks. Seetõttu võiks inetud plekid ja kuivanud hambapasta sealt iga päev maha pesta.

Töötasapinnad

Pole ju raske iga päev oma köögikappide pinnad lapiga üle tõmmata? Kui tasapinnad on lagedad ja puruvabad, jätab see tihti mulje nagu oleks terve köök laitmatult puhas.

Köögipõrandad

Miks nii palju köögiga seotud ülesandeid? Sellepärast, et kööki kasutame enamasti tubadest kõige rohkem ja seal käitleme pea igapäevaselt toitu. Lisaks on köök tavaliselt esimene koht, kuhu igasugused sipelgad ja putukad ligi kipuvad.

Köögipõrandat ei pea iga päev pesema. Harjaga võiks aga suuremad purud iga päev kokku pühkida – sedasi ei kandu need ka teistesse tubadesse edasi.

Tee voodi

See tüütu tegevus, milleks end esialgu lihtsalt sundima peab, muutub lõpuks harjumuseks. Miski pole mõnusam, kui pärast pikka tööpäeva oma voodisse pikali viskamine. See on aga veelgi mõnusam siis, kui voodi on korralikult ära tehtud ja padjad on pea juures mitte jalutsis. Sirgete tekkidega näeb magamistuba ka tunduvalt esinduslikum välja.

BOONUS: Puhasta kassi liivakast

Kui oled kassiomanik, peaksid oma lemmiku liivakasti iga päev puhastama. Muidu muutub see ebameeldivaks nii sulle kui sinu armsale neljajalgsele.