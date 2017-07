Kasulik teada: need lõikelilled peavad vaasis eriti kaua vastu

Inkaliiliad

Inkaliilia / www.flickr.com

Need värvilised ja kaunid lilleõied peavad vastu lausa kuni kaks nädalat. Inkaliiliad tarbivad aga rohkelt vett, niisiis tasub neile vaasi iga päev värske vesi panna.

Kasulik nipp: inkaliilia rohelised lehed muutuvad kollaseks enne, kui õied on ära õitsenud. Närbunud lehed tuleb vaid eemaldada ja lilled näevad taas värsked välja.

Nelgid

Nelgid / www.flickr.com

Nelgid võivad tunduda küll liiga igava ja tavapärasena, kuid tegelikult saab neid rõõmsavärvilisi ja rahakotisõbralikke lilli vägagi stiilselt vaasi sättida. Kui nelkidel alumised lehed eemaldada ja neile korralikult vett anda, võivad need vastu pidada lausa kuni kolm nädalat.

Laugud

Laugud / www.flickr.com

Vaasililledele mõeldes tavaliselt laugud pähe ei tulegi. Tegelikult on need aga vaasis väga armsad ja huvitavad õied. Lisaks sellele püsivad need ilusana kaks kuni kolm nädalat. Vett tasub neil aga tihti vahetada, muidu võib see hakata lõhnama sibula järgi.

Krüsanteemid

Krüsanteemid / www.flickr.com

Need lilled on parim valik, millele raha kulutada: krüsanteemid peavad vastu 25 kuni 30 päeva. Selleks, et neid kauem värskemana hoida, tasub osta pika varrega lilled ja neil iga paari päeva tagant varreotsi lõigata.