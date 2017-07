Enne ja pärast: vanast kummutist sai uskumatult armas riidekapp

«Leidsin selle vana kummuti tasuta internetist,» kirjutab blogija Kayla Payne. «Seda nähes teadsin kohe, et suudan sellest oma tütre tuppa imearmsa riidekapi meisterdada.»

/ www.hometalk.com

Esiteks eemaldas Kayla kapinupud ja värvis kapi üle valge kruntvärviga. Selle kattis ta pärast kuivamist heleroosa mööblivärviga. Kapinupud taastas ta aga kuldse spreivärviga.

/ www.hometalk.com

«Leidsin veel ühe huvitava linnukestega tapeedi. Liimisin selle PVA-liimiga kapi sisse ja see lisas lõpptulemusele tõeliselt omapära!» kirjutas Kayla.

/ www.hometalk.com

«Siis lasin ehituspoes lõigata parajaks ühe akrüülist toru, mille kinnitustega kappi sisestasin. Sinna saab riidepuude abil riputada tillukesi rõivaid,» selgitas blogija.

/ www.hometalk.com

«Teadsin, et kapist saab asja, aga ma poleks iial osanud arvata, et lõpptulemus nii armas jääb,» on Kayla hämmastunud. «Juba pealt vaadates näeb kapp suurepärane välja. Kui veel uks lahti teha, on see veelgi ilusam!»