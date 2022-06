Kuidas umbrohust lahti saada? Sööge see ära

Kes soovib, võib mõlemad enne kokkamist keema tõusnud veega üle valada ja selles minuti-paar hoida ning kurnata. Kairi eelistab mõlemat kupatada, eriti just vanemaid taimi, lastes lehed lihtsalt korraks keema. «Nii on kindel, et kibedat maitset ei jää,» ütleb ta.

Kui segate nõgest või naati smuutisse, pole keeva veega närtsitamist kummalegi ilmtingimata vaja. Sama käib omleti kohta, mis on üks lihtsamaid mooduseid naadi, nõgese ja võilillelehtedega tutvust teha ning toidule vitamiine ja mahlasust lisada. Omletiks tuleb roheline lihtsalt peeneks hakitult omletimunadesse kloppida.

Umbrohurohelise menüülisa üle on restoranipidajal aga üksnes hea meel, sest ennekõike keerleb mõisa söögikoha lihtne köök kohalike ja üldse eestimaiste saaduste ümber. Mõistagi on uuritud vanu baltisaksa mõisaretsepte ja sealtki jõukohast snitti võetud. Näiteks talvel, kui uksed tehti lahti üksnes tellimisel või mõneks pühapäevaseks brantšiks, stooviti juurvilju, mis pole restoranides enam sugugi tavaline. Mõisaaegadest andis tänasesse kohandada ka linnuliha. Faasanit neil küll pole, kuid umbes maikuu keskel, kui Kolck suvehooajaks lahti läheb ja kokkade meeskond koos, hakkab saama täidetud vutti õlleglasuuris. Samuti vanaaegset mandlitorti, maja senist klassikat. Kairi nimetab veel omakandi kalu ja Hinnu farmi seakülge, Lahemaa lammast ja veisemaksa. Rääkimata kohalikust mustast leivast ja tumeda porteriga küpsetatud õllekaraskist, mis on söögikõrvaseks läinudsuvisest avamisest peale.