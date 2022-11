MIKROBIOLOOG ⟩ Kas argipäevarõivastes ikka tasub voodile istuda?

Maailmas on kahte sorti inimesi - on neid, kes iga väiksemagi bakteri peale aru kaotavad, ent on ka neid, kes väikestest mikroobidest silmagi pilgutamata mööda vaatavad. Raske on hinnata inimese rõivastel olevate haigustekitajate hulka. Mikroobid saadavad meid ju kõikjal ning võivad ettevaatamatuse korral inimesele karuteene teha.