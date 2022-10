Jäme möödapanek, mida koduomanikud alles remondi ajal teadvustavad

Kodu renoveerides ei oska keegi selle lõpptulemust ning mõju rahakotile ennustada. Selgub, et kodu remontivatel inimestel on üks ühine tunnusjoon, mis avaldub remondi keskpunktis või vahetult pärast seda.

Nimelt, ligi 42 protsenti veebilehe OnePoll uuringus osalenuist leidis, et on remonditööde käigus teinud valearvestuse materjalide maksumuse osas, kirjutab New York Post. Kas on siis arvutustega mööda pandud või on koduomanikud liialt sinisilmsed kulude prognoosimisel.