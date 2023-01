PANE KÕRVA TAHA ⟩ 5 vanakooli vahendit, millega iga kodu läikima lüüa

Tänapäeva kodukeemia virr-varris on tihti raske orienteeruda. Lugematul hulgal erinevaid tooteid võib võtta silme eest kirjuks. Kodukeemia valikuga mitte hätta jäämiseks tasub visata pilk minevikku.

Siin on viis vanakooli puhastusvahendit, mis tuleks uuesti kasutusele võtta.

Kontsentreeritud äädikas

Valgel äädikal on peale toidu valmistamise teisigi otstarbeid, kirjutab goodhousekeeping.com. Äädikas on suurepäraseks abimeheks akende pesemisel. Äädikas eemaldab kiirelt akendelt kuivanud mustuse ja ei jäta endast maha kuivatusjutte, kuna aurub klaasi pinnalt kiirelt ära.

Lisaks saab äädikat kasutada katlakivi eemaldamiseks. Täida veekeetja veega ja lisa sinna äädikat. Seejärel keeda vesi paar korda läbi. Selle käigus lahustub katlakivi veekeetja keeduspiraalilt ja seintelt. Peale äädikaga pesemist loputa veekeetja korralikult läbi, kuni oled äädika lõhnast lahti saanud.

Sidrunimahl

Sidrunimahl on looduslik valgendaja. Seetõttu sobib sidrunimahl suurepäraselt plekkide eemaldamiseks. Kasuta sidrunimahla lõikelaua puhastamiseks. Pigista sidrunist mahl lõikelauale ja jäta see pooleks päevaks seisma. Hiljem loputa lõikelaud korralikult üle ja plekid on kadunud.

Sidrunimahla saab kasutada ka pesuvalgendajana. Pesu valgendamiseks lisa valgendaja asemel pesule sidrunimahla. See aitab valge pesu uuesti särama panna.

Sooda

Kuna soodas ei ole ensüüme ega valgendajaid, sobib sooda igat värvi pesu pesemiseks. Eriti edukas on sooda tugevate plekkide eemaldamises. Isegi rasked plekid nagu näiteks veri, punane vein ja rasv, peavad soodale alla vanduma. Lisa soodale vett, et muuta see pastaks ja hõõru see plekile. Lase määrdunud riideese vees üleöö liguneda, enne kui paned ta pesumasinasse. Peale pesemist on tülikas plekk kadunud.

Glütseriin

Neile, kes ei ole nii kannatlikud, et kasutada soodat, võivad plekkide eemaldamiseks kasutada glütseriini. Lahjenda glütseriin veega ja hõõru see plekile. Jäta see tunniks vette ligunema enne pesumasinaga pesemist.

Vesinikkarbonaat