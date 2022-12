MÕTTEKOHT ⟩ 4 eset, mis võivad külalisele su kodust labase mulje jätta

Kaablid ja juhtmed

Sisedisainerite sõnul ei jäta inetud juhtmed su kodust kuigi head muljet, seega tasub need kohe pärast elektritarvete soetamist ära peita, soovitab koduportaal Good Housekeeping. Lõputud kaablid ja juhtmed võivad lisaks ka väga suurt tuleohtu kujutada.

Luminofoorlambid

Need eredad lambid on mõeldud kontoriruumide valgustamiseks. Suured lambid rikuvad atmosfääri kodus ja muudavad majapidamise mõtlematult inetuks. Lisaks võivad need külaliste silmadele häirivalt mõjuda.