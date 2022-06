Paradiisiaia jube minevik: kas Scheeli mõisa massihaudadest võib leida vastuse riigivanem Tõnissoni kadumisele?

Ajaloolased on jõudnud järeldusele, et pärast 2. juulil korraldatud kohtuprotsessi lasti Tõnisson koos mitme teise avaliku elu tegelasega järgmisel päeval maha. Mitmed inimesed on siiski väitnud, et nägid Tõnissoni ka pärast 1941. aastat: küll deporteeritute rongi peal, kuskil asulas teisel pool Uuraleid ning isegi pärast sõda Tartu raudteejaamas.

Kuna Tõnissoni surnukeha pole leitud, siis on see tänase päevani vaid spekulatsioon, et ta võidi Scheelis maha lasta. «Isegi see on oletuslik, et ta üldse Tallinnas mõrvati. See oli üks tolle aja hästi hoitud saladus,» lisas Saueauk.