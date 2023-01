ÄRA NII TEE ⟩ Levinud liha ülessulatamise tehnika, millest tuleks tervise huvides hoiduda

Tuleb välja, et lihatoodete mikrolaineahjus sulatamine garanteerib üheotsapileti toidumürgituseni. Šoti Abertay ülikooli professor Costas Stathopoulos selgitas kodu- ja sisustusportaalile House Beautiful UK, et kõige tähtsam on jälgida pakendil olevaid instruktsioone.