Lehetäid: kuidas nendest kahjuritest keskkonda saastamata lahti saada?

Lopsakad aiad meelitavad kohale lugematul hulgal erinevaid elukaid – mõned neist suured, mõned väikesed. Kuigi enamik neist aias kasvavatele taimedele liiga ei tee, leidub siiski neid, kes lopsakad lehed kiirelt pintslisse pistavad.

Üheks kõige tüütumaks külaliseks on lehetäi, kirjutab bhg.com. Väikesed putukad jäävad treenimata silmale tihti märkamatuks, kuid kahju, mis nad taimedele teevad on suur. Koloniaalse eluviisiga putukad on väga viljakad – ideaalsete tingimuste korral ulatuks üheainsa emase järeltulijate hulk aastas miljarditeni. Kuigi lehetäisid leidub pea igas aias, püsib nende arvukus normaalsetes tingimustes kontrolli all ning taimedele nad suurt liiga ei tee.

Kuidas lehetäide invasioon ära tunda?

Rohelist, pruuni, punast, kollast ja vahel isegi musta karva putukad peidavad end tavaliselt lehtede alumisel küljel. Nähes, et lehe alumine külg on paksult lehetäidega kaetud, on olukord muutunud tõsiseks.

Teiseks oluliseks märgiks, et täid võtavad aias võimust, on kolletunud ja krussi tõmbunud lehed ja surnud võrsed. Lehetäid toituvad taimes olevast vedelikust, kahjustades seeläbi taime. Seedetegevuse käigus eritavad lehetäid magusat väljaheidet (mesikastet). Kleepuv vedelik katab lehed ja muudab need kollaseks.

Kuidas lehetäidest lahti saada?

Lehetäidest täielikult lahti saada ei ole võimalik. Abitud ja kohmakad putukad levivad kiiresti kõikjale, kus on vähegi vastuvõetavad elutingimused. Tõusvad õhuvoolud tõstavad lehetäid kõrgustesse ja kannavad suuremate vahemaade taha.