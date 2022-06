Ekskursioon: jätame Patarei vanglaga hüvasti

Krimmi sõja lõppedes jõudsid Vene kindralid järeldusele, et suure hurraaga Läänemere kaldale püstitatud merekindlused on ajale jalgu jäänud. Patarei merekindlus oli tegelikult juba ehituse algul oma ajast maha jäänud. Tõele otsa vaadates tunnistasid Vene armee juhid, et merekindluseks see hoone ei sobi ning Tallinn arvati 1864. aastal kindluslinnade nimistust ametlikult välja. Hoone jäi siiski sõjaväe kätte ning sellest hakati vormima Vene armee kasarmut.

Tundub igati mõistlik, et hoone välisfassaad asub selle välisküljel, kuid ei – Patarei kindluse ehitamisel mindi sootuks risti vastupidist teed. Kindluse välisfassaad asub hoopis hoone sisemisel küljel. «Kindluse merepoolne, ehk goržihoov on väga eriline. See asub kusjuures neli meetrit teisest hoovist madalamal. Põhjus, miks uhke klassitsistlik fassaad just sisemisele küljele tehti on väga lihtne. Goržihoov oli eelkõige paraadhoov, inimesed elasid siin, see pidi neile atraktiivne olema. Ega kindlus ei peagi väljast ilus olema, see vaenlast ei huvita,» räägib Artur Ümar.