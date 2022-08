EKSPERT ⟩ Mis juhtub, kui iga päev nõudepesumasinat kasutada?

Selgub, et nõudepesumasina eluiga lüheneb, kui seda nutikat abimeest iga päev kasutada. Kodumasinate remondi ja hooldusega tegeleva ettevõtte Mr Appliance juhi Ron Shimeki sõnul kasutatakse nõudepesumasinat majapidamistes keskmiselt viis korda nädalas. Selleks, et nõudepesumasin kauem oma tööülesandeid täidaks, soovitab ta seda arvu vähendada, vahendab apartmenttherapy.com.

«Majapidamistes kasutatakse nõudepesumasinat keskmiselt viis korda nädalas. Selle põhjal võib väita, et nendes majapidamistes, kus kasutatakse nõudepesumasinat vähem, on ka oluliselt väiksem hooldus- ja remondivajadus,» selgitas Shimek.

Nõudepesumasina keskmine eluiga on tema sõnul ligi 10 aastat, kui aga kogu selle aja vältel iga päev nõusid pesta, väheneb masina tööiga seitsme aastani. Kui aga vähendada pesumasina töötsüklite arvu veelgi, on lootust, et ustav abimees kestab kuni 12 aastat.