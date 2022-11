HOIA ALT ⟩ See detail toas võib kuusepuu varakult manalateele saata

Kuusepuud ei tohi kuivale jätta, seda teavad kõik. Samuti ei ole paslik seda küttekehade lähedusse paigutada. Enne jõulupuu tuppa toomist tuleks lasta sel koridoris või garaažis üles sulada, et puu vaikselt toasoojaga harjuda saaks.

Õige ettevalmistus ei pruugi aga jõulukuuse eluiga pikendada, kui selle läheduses peaks leiduma etüleeni eritavaid puuvilju, vahendab countryliving.com. Etüleen on gaas, mis kiirendab viljade küpsemist ja soodustab lehtede ja õite närtsimist. See avaldab muu seas mõju juba väga väikestes kogustes. Suuremad etüleenitootjad on küpsed õunad, pirnid, banaanid ning mitmed luuviljad, eesotsas ploomi ja virsikuga.