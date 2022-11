10 ootamatut kohta kodus, kuhu hallitus end peita võib

Hallitus tungib kõikjale, kus on niiske ja hämar. Puhasta oma külmikut regulaarselt, et selle varjatud soppidesse hallituseoseid ei tekiks.

Inimesed jätavad võrdlemisi harva pärast pesutsüklit oma pesumasina ukse lahti, et seadeldis seestpoolt kuivada saaks. Seal, kus esineb niiskust, esineb reeglina ka hallitust.

WC-poti veepaak on hämar, niiskusele avatud koht, kuhu on hallitus samuti lihtne tekkima. Pea regulaarset järelevalvet, et olukord veepaagis ülekäte ei läheks.