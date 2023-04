NIPINURK ⟩ Väga hea põhjus, miks kevadsooja saabudes aknaraamid äädikaga üle pritsida

Tuleb välja, et loodussõbralik äädika-veelahus aitab kemikaalideta tüütuid ämblikke peletada. Lahus tuleb aknaraamile piserdada, paha ei tee ka ukseavade üle pritsimine, vahendab söögi- ja köögiportaal The Kitchn.

Äädikalahus on nimelt piisavalt tõhus, et kaheksajalgsed elukad oma kodust kemikaale kasutamata eemal hoida. Lisaks saboteerib see sipelgate igapäevaseid käike.