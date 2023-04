PESTA VÕI MITTE ⟩ Dermatoloog avaldab kainestavad faktid poes müüdavate rõivaste kohta

Kolumbia ülikooli meditsiinikeskuse dermatoloogiaprofessor Donald Belstio rääkis väljaandele Reader’s Digest antud intervjuus, et uued rõivad kujutavad endast ohtu eelkõige neis sisalduvate värvainete ja kemikaalide tõttu.

Kuna riidevärvid võivad tekitada nii nahaärritust kui allergiat, soovitab ta need enne kandmist vähemalt korra korralikult läbi pesta. Eriti valvas tuleks aga olla aluspesu ja ujumisriiete puhul, kuna eales ei või teada, kes ja mis moel neid poes proovinud on.

Kuna riided läbivad väga pika vahemaa, enne kui jõuavad meieni, võivad need sisaldada ka suurel hulgal mustust ja tolmu. Rõivaid toodetakse enamjaolt kolmanda maailma riikides, kus hügieenile ei pöörata nii suurt tähelepanu kui Euroopas.

Professor Belsito on aastate vältel näinud üpris jubedaid allergiaid ja nahaärritusi, mille on põhjustanud tugevatoimelised kemikaalid ja värvid, millega rõivaid töödeldakse. Belsito usub, et tasub parem karta kui kahetseda!