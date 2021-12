PILDID ⟩ Männipargis valmisid lõbusad atraktsioonid

«Tegemist on kauaoodatud, pikalt lihvitud ideega, mille tulemust saab juba õige pea käega katsuda ja ise kogeda. Jalgrajad on inspireeritud sipelgate liikumisradadest, mänguväljakutel kasutatakse floorat ja faunat tutvustavaid elemente. Park saab veelgi mugavamaks ja õdusamaks lastele, lapsevanematele, vanavanematele, tervisesportlastele, jalutajatele. Olen täiesti veendunud, et tulemus on Mustamäe esinduspargile kohaselt väärikas ning igaüks leiab sealt endale midagi meeldivat,» rääkis kevadel Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.