Vaata, kuidas omal ajal Žigulist lumesahk tehti

Vägikaikavedu lumega nõuab tihti oma initsiatiivi ülesnäitamist. Kui keegi teine kodutänavat puhtaks ei lükka, siis tuleb see ise ära teha. Sügaval nõukaajal, täpsemalt 1982. aastal, külastas televisioon üht tubli meest, kes võttis ette ja ehitas oma Žigulist lumesaha, et tänav puhtaks rookida. ERR-i arhiividest välja kaevatud ja Youtube'i keskkonnas jagatud lõbusast klipist on näha, et Žiguli toimib lumesahana väga hästi.