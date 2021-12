PILDID ⟩ Meriväljal on müüa imeline kilukarbi vaatega kodu

Suurel, 1471 ruutmeetrisel krundil asuva maja suletud netopinnaks on ehitisregistrisse märgitud 268,4 ruutmeetrit. Maja esmased dokumendid ulatuvad aastasse 1938, kuid ehitisregistri andmetel on maja valmimisaastaks 1961.

Majal on täiskelder, kaks elukorrust ning pööningukorrus. Pööningukorrust on võimalik ka soovi korral välja ehitada ning seeläbi saavutada veel parem vaade Tallinna panoraamile.

Maja on kasutuses kahe leibkonna poolt, see tähendab, et köögid ning vannitoad on leitavad mõlemalt korruselt. Kokku on majas kuus tuba, kaks kööki, kaks WC-d ja vannituba ning eraldi puuküttega saun maja maakividest keldris. Majal on ka kaks eraldi sissepääsu.