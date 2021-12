Jõgeval müüakse tervet paneelikat!

Aastaid tühjana seisnud kortermaja on oma õnnetust saatusest hoolimata hästi säilinud. Kandeseinad on terved ja paneelid ei näita lagunemise märke. Seinad on küll kahjuks niisked, kuid uus katus ja korralik kuivatus peaks selle probleemi lahendama.

Renoveerimistööde alustamiseks vajalikud eeltööd on tehtud. Ruumid on vanast kolast tühjaks veetud ja valmis töödega alustamiseks. Ka keldrikorrus on tühi ning vihmavesi sinna ei pääse.

Paneelmaja Jõgeval. FOTO: varakeskus.ee

Paneelmaja on ümberprojekteeritud hooldekoduks, kus kohti on ligikaudu 110 kliendile. Ehitusprojekti võib ka muuta ning hoone korterelamuks, majutusasutuseks või mõneks muuks asutuseks ümber ehitada. Igatahes on olemas täiemahuline projekt koos kõigi kooskõlastuste ja ehitusloaga.