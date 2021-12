Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

GES-2 nimeline kunstikeskus ehitati 1908. aastal valminud elektrijaama hoonesse. Kunstikeskuse tellis V-A-C nimeline sihtasutus, mille peamine rahastaja on vene miljardär Leonid Michelson. Sihtasutuse eesmärgiks on edendada vene kunstielu. Hoone arhitektuurilise lahenduse taga on rahvusvaheline arhitektuuribüroo RPBW.