Soomes nähti valgussambaid. Kas neid peab kartma?

Valgussammas on optiline atmosfäärinähtus. Riigi ilmateenistus kirjeldab valgussammast kui halonähtust, mis tekivad nii all- kui ülalpool valgusallikat. Valgusallikas võib olla päike, kuu, tänavavalgusti või näiteks autotuled, mille kohale sammas tekib. Valgussammas tekib, kui valgus peegeldub õhus hõljuvate plaatjate jääkristallide põhitahkudelt. Sammast ennast tegelikult ei olegi, vaid vaataja silma jõuavad miljonid valgusvilked, mis koos jätavad samba mulje. Mida suuremad on kristallid, seda paremini on see efekt näha. Arusaadavalt soodustab karge ilm selliste sammaste nägemist.